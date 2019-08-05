Врачи решили ампутировать руку избитой в Ингушетии девочке

Московские врачи решили ампутировать правую руку девочки, жестоко избитой в Ингушетии. Об этом 5 августа сообщил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

«Имеется точная граница между погибшими тканями и теми, которые остались целы. На этой неделе будет первый этап хирургического лечения — удаление всех погибших тканей, фактически в объеме ампутации», — цитирует РБК директора НИИ Валерия Митиша.

По его словам, возможно, в дальнейшем понадобятся еще операции, однако врачи продолжат работу над сохранением кожных тканей и локтевого сустава.

В то же время медикам удалось спасти левую руку девочки. Угрозы ампутации уже нет, несмотря на то, что повреждения были серьезными, и нервы пока не восстановились в полном объеме.

Кроме того, у ребенка полностью зажили ожоги на ягодицах.

Семилетняя девочка были госпитализирована в Ингушетии 4 июля, а на следующий день ее доставили в столичный НИИ.

Врачи выявили у нее массивный ожог ягодиц, старые переломы ребер, повреждения обеих рук, компрессионные переломы отдельных позвонков и невылеченный врожденный вывих левого тазобедренного сустава.

По подозрению в нанесении тяжких побоев была задержана родная тетя девочки, которая являлась ее опекуном.

12 июля женщине предъявили обвинения по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении малолетнего». Она взята под стражу.

Помимо этого СК Ингушетии проверит работу органов опеки.