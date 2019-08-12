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В больнице умер еще один пострадавший в ДТП под Новороссийском

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Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
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Пострадавший из-за упавшего с обрыва автобуса под Новороссийском ребенок скончался в больнице Краснодарского края. Об этом 12 августа ТАСС рассказали в пресс-службе регионального Минздрава.

Таким образом, жертвами ДТП стали уже трое детей. В настоящее время 13 человек остаются в больнице, всего после аварии в медучреждение Новороссийска доставили 44 человека.

Авария с автобусом и легковым автомобилем произошло вечером 7 августа на 16-м км трассы Новороссийск–Керченский пролив. В Volkswagen находились шесть человек, в результате ДТП трое из них погибли, включая двоих детей. В связи с ДТП возбудили уголовное дело по статьям о нарушении ПДД, повлекшем смерть двух и более лиц, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до 6 лет.

Как пишет «Москва 24», экскурсионный автобус принадлежал санаторию «Эллада». Он следовал из Пшады в Анапу. В салоне находились жители 12 российских регионов, включая Московскую, Курскую и Владимирскую области. По данным СК, водители автобуса и легкового автомобиля были трезвыми. Виновником аварии в ведомстве считают водителя автобуса. 9 августа его арестовали на два месяца. По одной из версий следователей, мужчина мог заснуть за рулем, о чем говорит отсутствие тормозного пути.

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