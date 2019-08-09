Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.

На кадрах видно, как автобус на большой скорости проезжает по трассе, задевая легковой автомобиль, и вылетает с дороги в кювет вместе с другой машиной.

Авария произошла вечером 7 августа на 16-м км автодороги Новороссийск–Керченский. Автобус Hyundai столкнулся с джипом Volkswagen Touareg, после чего оба транспортных средства упали в обрыв глубиной 30 м.

Три пассажира автомобиля, в том числе двое детей, погибли. Всего в ДТП пострадали 44 человека, все они госпитализированы. Состояние пятерых оценивается как тяжелое.

Предварительно, причиной аварии стала потеря управления водителем автобуса. Следователи полагают, что мужчина превысил допустимую скорость и не уступил дорогу Volkswagen Touareg, имевшему преимущество. Водитель задержан, возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 5 ст. 264 УК РФ), и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Согласно проведенной медэкспертизе, водители обоих транспортных средств были трезвы. По данным некоторых источников водитель автобуса мог заснуть за рулем.