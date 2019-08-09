Омбудсмен рассказала о состоянии избитой девочки из Ингушетии

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Анна Кузнецова навестила девочку Айшу из Ингушетии, которой после жестокого избиения потребовалось несколько операций. В пятницу, 9 августа, омбудсмен рассказала о состоянии ребенка.

«Это небо и земля — какой я впервые ее увидела в реанимации и какая она сейчас… Веселая, активная, не заметно никакой тревоги, мы с ней долго играли», — цитирует Кузнецову пресс-служба уполномоченного по правам ребенка.

По словам Кузнецовой, сейчас делается всё возможное, чтобы Айша нашла новую семью, но до окончания следственных действий такие решения принимать нельзя. Пока что временную опеку над девочкой оформила на себя уполномоченный по правам ребенка в Республике Ингушетия.

Девочка 2012 года рождения 4 июля попала в детскую больницу Назрани со множеством травм. Ее состояние оценили как тяжелое. Врачи приняли решение отправить ее в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Там Айша находится до сих пор. 7 августа ей ампутировали часть правой руки.

Вскоре после того, как девочка попала в больницу, Магасский районный суд Ингушетии арестовал ее тетю. Женщину обвинили в истязаниях племянницы. По данным Следственного комитета России, ребенок воспитывался в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.