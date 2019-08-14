Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе

Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок. Об этом сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева 14 августа.

По ее словам, мать Айши пришла к ней вместе с адвокатом, заявила о желании забрать дочь и потребовала оплатить поездку в столицу. Чахкиева выполнять требование отказалась, после чего женщина начала ей угрожать, пишет «Газета.ру».

«Если бы она в самом начале, когда это всё произошло, обратилась, сказала: «Вот, я мать. Ребенка у меня забрали насильно», был бы разговор. А сейчас уже тема закрыта. Где она раньше была?» — сказала детский омбудсмен агентству «РИА Новости».

Семилетнюю Айшу 4 июля привезли в детскую больницу в Назрани с множеством травм. Врачи оценили ее состояние как тяжелое и отправили в Москву в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. 7 августа ей ампутировали часть правой руки. Тогда Рошаль выразил надежду, что после операции врачам удастся установить протез.

Опекуном девочки являлась ее родная тетя, женщину задержали и 12 июля предъявили ей обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью малолетнего, она взята под стражу. При этом ребенок воспитывался в семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки.

9 августа Айшу вновь навестила детский омбудсмен Анна Кузнецова. Она отметила положительную разницу в эмоциональном состоянии ребенка. По словам врачей, здоровье девочки улучшается, лечение продолжается.