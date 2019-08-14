В Приморье избивший ребенка до смерти отчим признал вину

Отчим, избивший маленького ребенка до смерти в Приморье, признал свою вину. Об этом «РИА Новости» 14 августа сообщил старший помощник главы управления СК по региону Сергей Педорич.

«Сегодня 21-летний подозреваемый, которому Ханкайский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, признал свою вину», — сказал он.

Инцидент произошел 11 августа в Ханкайском районе Приморского края. Тело двухлетней девочки с телесными повреждениями было найдено в квартире в селе Ильинка, а ее отчима задержали по подозрению в убийстве. После этого было открыто уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего» (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

14 августа также сообщалось, что суд приговорил убийцу девятилетней девочки из Братска к 20 годам колонии строгого режима.