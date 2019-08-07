В Кемерово у отделения загса нашли тело полуобнаженной девушки

В Кемерово недалеко от отделения загса правоохранители обнаружили тело 20-летней полуобнаженной девушки. Об этом 7 августа сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации, ранее она находилась в квартире, откуда был госпитализирован мужчина с ножевым ранением.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

27 июля сообщалось, что в одной из московских квартир было обнаружено тело девушки. У нее было перерезано горло, а сама она лежала в чемодане.