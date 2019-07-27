Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве

В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что жертву звали Екатерина. За ее жизнью в соцсетях следили около 80 тыс. подписчиков. Ее тело нашел мужчина, у которого она арендовала квартиру. Ранее с ним связались обеспокоенные родители погибшей, сказали, что она не выходит на связь и попросили открыть квартиру.

По имеющейся информации, девушке перерезали горло. Подробности инцидента выясняются.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Санкт-Петербурге в коллекторе было обнаружено тело мужчины, который предположительно популярный белорусский блогер, автор YouTube-канала «Дорога к фильму — Road to film».