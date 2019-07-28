В Подмосковье нашли тела связанных и задушенных сестер

В подмосковном поселке Запрудня в пакетах для мусора были найдены тела двух сестер. Об этом 28 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

По имеющейся информации трупы были наполовину спрятаны в пакеты. Руки и ноги девушек были замотаны скотчем. По предварительным данным их смерть наступила в результате удушения.

Правоохранителям сразу же удалось задержать двух подозреваемых. Ими оказались ранее судимые местные жители, которые осуществили расправу над женщинами во время ссоры в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция проводит проверку инцидента, возбуждено уголовное дело.

27 июля сообщалось, что в московской квартире мужчина обнаружил тело голой девушки, которое находилось в чемодане.