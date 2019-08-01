Прямой эфир

В Хабаровском крае 80-летнюю женщину будут судить за убийство трех человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) по Хабаровскому краю направил в прокуратуру обвинительное заключение по делу 80-летней жительницы поселка Березовка.

Месть падших: изрезанное тело бьюти-блогера нашли в чемодане
Почему красивые девушки становятся объектами расправы со стороны ревнивых бывших вне зависимости от популярности и дохода

Она обвиняется в убийстве двух взрослых и ребенка и надругательстве над их телами, сообщил на пресс-конференции в четверг, 1 августа, руководитель СК Евгений Долгалев.

30 января 2019 года на улице в поселке были обнаружены фрагменты тела 52-летнего мужчины, снимавшего комнату у подозреваемой. Она дала признательные показания.

В ходе расследования стало известно еще про два убийства. В 2005 году из-за незначительного конфликта обвиняемая убила топором 8-летнюю девочку, жившую с ней в одном доме.

В марте 2013 года также топором она убила свою 77-летнюю знакомую за то, что та «вела себя надменно». Экспертиза признала женщину вменяемой.

10 июня стало известно, что 60-летний пенсионер убил 38-летнего соседа по даче, его беременную жену (38 лет) и их дочь (14 лет), после чего покончил с собой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан
В Подмосковье нашли тела связанных и задушенных сестер

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017