В Хабаровском крае 80-летнюю женщину будут судить за убийство трех человек

Следственный комитет (СК) по Хабаровскому краю направил в прокуратуру обвинительное заключение по делу 80-летней жительницы поселка Березовка.

Она обвиняется в убийстве двух взрослых и ребенка и надругательстве над их телами, сообщил на пресс-конференции в четверг, 1 августа, руководитель СК Евгений Долгалев.

30 января 2019 года на улице в поселке были обнаружены фрагменты тела 52-летнего мужчины, снимавшего комнату у подозреваемой. Она дала признательные показания.

В ходе расследования стало известно еще про два убийства. В 2005 году из-за незначительного конфликта обвиняемая убила топором 8-летнюю девочку, жившую с ней в одном доме.

В марте 2013 года также топором она убила свою 77-летнюю знакомую за то, что та «вела себя надменно». Экспертиза признала женщину вменяемой.

10 июня стало известно, что 60-летний пенсионер убил 38-летнего соседа по даче, его беременную жену (38 лет) и их дочь (14 лет), после чего покончил с собой.