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Подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве задержан

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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На западе Москвы задержали подозреваемого в убийстве девушки, тело которой было найдено в чемодане в одной из столичных квартир. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк 30 июля.

«В настоящее время он доставляется для проведения следственных действий», — приводятся ее слова на сайте ведомства.

Как уточнила ТАСС старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова, подозреваемым является мужчина 1986 года рождения. Ранее в полиции заявляли, что основной подозреваемый — бывший возлюбленный погибшей. Возбуждено уголовное дело.

Об убийстве девушки стало известно 28 июля. Ее тело обнаружил хозяин квартиры на улице Пырьева, которую она снимала. Тревогу забили родители погибшей после того, как не смогли связаться с дочерью.

Выяснилось, что жертва была популярным в Сети блогером. По предварительным данным, поводом для преступления стала ревность: девушка собиралась в поездку за границу с новым поклонником, продолжая при этом отношения с другим мужчиной.

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