После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после убийства бывшего чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко, тело которого нашли с огнестрельным ранением головы. Об этом в понедельник, 29 июля, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по городу.

Расследование ведется по ст. 105 УК РФ («Убийство»). При этом отмечается, что, исходя из результатов первоначальных следственных действий, одной из основных версий является самоубийство спортсмена.

Вместе с тем старший сын спортсмена Юрий считает, что версию самоубийства нужно исключить, так как покойный был верующим. Также он сообщил, что, когда в последний раз видел отца, у него был пакет с неизвестным содержимым. По мнению молодого человека, спортсмен отправлялся на встречу. Когда погибшего обнаружили, свертка при нем уже не было.

Тело Сергея Карпенко нашли вечером 27 июля в Адмиралтейском районе Петербурга в реке Мойке со смертельным огнестрельным ранением головы.

Сергей Карпенко — многократный победитель профессиональных боев и международных турниров по кикбоксингу. В 1991 году он выиграл чемпионат СНГ, в 1992 году — первенство России и вооруженных сил, а в 1993-м стал финалистом чемпионата Европы. В последние годы кикбоксер тренировал молодых спортсменов.