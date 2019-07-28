В Петербурге убили экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу

В Санкт-Петербурге нашли мертвым экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник в силовых структурах.

«Тело мужчины с огнестрельным ранением головы было найдено на набережной реки Мойки», — сказал собеседник агентства.

В данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти мужчины, его тело отправлено на экспертизу, передает РЕН ТВ.

Сергей Карпенко — многократный победитель профессиональных боев и международных турниров по кикбоксингу. В 1991 году он выиграл чемпионат СНГ, в 1992 году — первенство России и вооруженных сил, а в 1993-м стал финалистом чемпионата Европы. В последние годы кикбоксер тренировал молодых спортсменов.