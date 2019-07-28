Прямой эфир

СК возбудил дело после обнаружения трупа девушки в чемодане в Москве

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

По факту обнаружения в Москве тела девушки, спрятанного в чемодан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье об убийстве, передает «Газета.Ру».

Тело девушки, которая оказалась известным блогером, обнаружил хозяин квартиры на улице Пырьева, которую она снимала. Родители погибшей обратились к нему, так как не могли связаться с дочерью.

По предварительным данным, поводом для убийства стала ревность: девушка собиралась за границу с новым поклонником, продолжая при этом отношения с другим мужчиной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг
Дочь убитой на детской площадке женщины попала в больницу в шоковом состоянии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017