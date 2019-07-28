СК возбудил дело после обнаружения трупа девушки в чемодане в Москве

По факту обнаружения в Москве тела девушки, спрятанного в чемодан, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает столичное управление Следственного комитета.

Дело возбуждено по статье об убийстве, передает «Газета.Ру».

Тело девушки, которая оказалась известным блогером, обнаружил хозяин квартиры на улице Пырьева, которую она снимала. Родители погибшей обратились к нему, так как не могли связаться с дочерью.

По предварительным данным, поводом для убийства стала ревность: девушка собиралась за границу с новым поклонником, продолжая при этом отношения с другим мужчиной.