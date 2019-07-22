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Суд приговорил к 21 году убийцу финалистки всероссийского конкурса красоты

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Фото: instagram.com
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Суд в Магнитогорске приговорил к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима местного жителя, который убил финалистку конкурса красоты Missis World Russia – 2016 Ксению Туленкову-Мецгер, передает «Интерфакс».

Суд также поддержал иск отца погибшей девушки — убийца обязан будет компенсировать моральный вред, заплатив 3 млн рублей.

Преступление было совершено летом прошлого года. 24-летний житель Магнитогорска встретился с Мецгер под предлогом приобретения ее автомобиля. Он убил 29-летнюю женщину ударом молотка по голове, угнал ее машину, а тело спрятал в лесу. Автомобиль Skoda стоимостью 500 тыс. рублей убийца хотел продать, чтобы рассчитаться с кредиторами, уточняет НСН.

В 2016 году Туленкова-Мецгер завоевала титул Миссис Челябинской области. Девушка представляла регион в финале конкурса красоты Missis World Russia. Она уехала жить в США вместе с семьей около года назад, а в Магнитогорск вернулась, чтобы продать свой автомобиль.

Ранее, 21 июля, полиция задержала мужчину, находившегося в федеральном розыске, на концерте группы Metallica в Москве. Его удалось вычислить благодаря автоматической системе опознания лиц.

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