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Находившегося в федеральном розыске россиянина задержали на концерте Metallica

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Полиция задержала мужчину, находившегося в федеральном розыске, на концерте группы Metallica в Москве. Его удалось вычислить благодаря автоматической системе опознания лиц, рассказал источник в правоохранительных органах.

Мужчина попал в поле зрения правоохранительных органов за преступления, совершенные в Самаре. После этого он переехал в Москву, передает ТАСС.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает, что задержанного подозревают в вымогательстве. Преступление совершено в конце 2017 года, с января 2018 года он находился под подпиской о невыезде.

Ранее в июле Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала на въезде в Крым двух граждан Украины, объявленных в федеральный и международный розыск. Одного из них подозревают в убийстве, второй был осужден в Молдавии за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Концерт Metallica в Москве состоялся 21 июля в Лужниках. Сюрпризом для зрителей стало исполнение на русском языке песни Виктора Цоя «Группа крови».

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