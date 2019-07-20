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Двоих следователей в Подмосковье задержали за взятку

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Фото: Global Look Press/Nikolay Gyngazov
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Двоих следователей отделов СК по Королеву и Мытищам задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщается на сайте ведомства 29 июля.

Факт нарушения установило Главное следственное управление СК по Подмосковью совместно с ФСБ. Задержанных подозревают в получении взятки в размере 1,2 млн рублей (ч. 6 ст. 290 УК РФ) «за принятие процессуального решения по уголовному делу о дорожно-транспортном происшествии».

«Следственный комитет намерен жестко пресекать все факты коррупции в государственных и правоохранительных органах, особое внимание при этом уделяя чистоте своих рядов», — приводятся слова представителя СК Светланы Петренко.

17 июля были заочно арестованы и объявлены в международный розыск два фигуранта дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о бывших членах правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимире Столяренко и Александре Бондаренко. При их участии был обманут предприниматель Сергей Гляделкин.

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