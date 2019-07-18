На рейсе Москва–Магадан задержан курьер с героином в желудке

В аэропорту Магадана задержали наркокурьера, который вез в желудке героин на 2 млн рублей. Как сообщили в четверг, 18 июля, в пресс-службе УМВД России по Магаданской области, мужчина прилетел из Москвы.

«Фигурант был доставлен в Магаданскую областную больницу, где из внутренних полостей его организма был извлечен контейнер цилиндрической формы, содержащий более 30 г героина», — сообщили в пресс-службе, пояснив, что этого количества наркотика хватит более чем на 1 тыс. доз.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и перевозке наркотиков (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

16 июля сообщалось о задержании в аэропорту Барселоны курьера, который спрятал полкило кокаина под париком. Общая стоимость обнаруженного наркотика превышала €30 тыс.