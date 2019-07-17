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Шесть человек задержаны по уголовным делам в сфере строительства в Астрахани

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Фото: МВД.РФ
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Шесть человек задержаны по уголовным делам о мошенничестве и превышении должностных полномочий в сфере строительства в Астраханской области, сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России в среду, 17 июля.

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По данным ведомства, речь идет об и.о. главы минстроя области Олеге Гужвинском, его предшественнике Сергее Кучумове, а также экс-главе Наримановского района, руководителе Астраханского сельсовета и двух бизнесменах. В настоящее время решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Между тем стало известно, что по результатам дополнительных проверок сферы капитального ремонта многоквартирных домов и переселения граждан из ветхого и аварийного жилья в Астрахани было возбуждено 43 уголовных дела, 17 из них заведены в отношении бывших и действующих чиновников.

Расследование дел ведется по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ). Поводом для разбирательства стало то, что переселение людей из аварийного жилья происходило с нарушениями и незаконным выделением бюджетных денег. В результате преступных действий из казны Астраханской области незаконно было потрачено более 47 млн рублей.

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