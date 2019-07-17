В Астраханской области возбудили 43 дела в отношении чиновников и бизнесменов

Правоохранительные органы Астраханской области возбудили более четырех десятков уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов региона из сферы строительства по итогам дополнительных проверок, сообщили в прокуратуре региона в среду, 17 июля.

«В настоящее время возбуждено 43 уголовных дела, 23 из которых — по материалам прокурорских проверок», — цитирует «Интерфакс» представителя ведомства.

По словам собеседника агентства, к следователям были доставлены 22 фигуранта. В ближайшее время будет принято решение об избрании им меры пресечения. Ранее в тот же день сообщалось, что в отношении чиновников и бизнесменов возбуждено 17 уголовных дел.

В понедельник также стало известно, что следователи задержали исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олега Гужвинского и его предшественника Сергея Кучумова в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий.

Расследование дел ведется по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ). Поводом для разбирательства стало то, что переселение людей из аварийного жилья происходило с нарушениями и незаконным выделением бюджетных денег. В результате преступных действий из казны Астраханской области незаконно было потрачено более 47 млн рублей.