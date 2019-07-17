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Следователи задержали и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Исполняющий обязанности министра строительства и ЖКХ Астраханской области Олег Гужвинский и его предшественник Сергей Кучумов задержаны в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщили в среду, 17 июля, в региональном управлении Следственного комитета России.

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По данным ведомства, мера пресечения подозреваемым будет избрана в четверг. Других подробностей пока не приводится, пишет ТАСС.

Ранее в тот же день стало известно, что региональное управление Следственного комитета по Астраханской области возбудило 17 уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов региона, среди которых оказались Гужвинский и Кучумов. Последний сейчас является первым замминистра промышленности, транспорта и природных ресурсов области.

Расследование дел ведется по статьям «Мошенничество» и «Превышение должностных полномочий» (ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 286 УК РФ). Поводом для разбирательства стало то, что переселение людей из аварийного жилья происходило с нарушениями и незаконным выделением бюджетных денег. В результате преступных действий из казны Астраханской области незаконно было потрачено более 47 млн рублей.

1 июля сообщалось о задержании в Дагестане трех чиновников, подозреваемых в махинациях с бюджетными средствами. По данным ФСБ, госслужащие с 2016 года незаконно заключали контракты с аффилированными компаниями на строительство, реконструкцию и приобретение объектов дошкольного образования по завышенным ценам.

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