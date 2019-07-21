Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».

На видео, снятом фанатами, слышно, что зрители онемели от неожиданности.

Однако припев весь стадион пел вместе с музыкантами на русском языке.

Единственный концерт группы Metallica в России в рамках мирового турне WorldWired Tour проходит в воскресенье, 21 июля, в Лужниках.

Группа Metallica была основана в 1981 году. Из первого состава в коллективе до сих пор выступают вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих. В 2009 году группу включили в Зал и Музей славы рок-н-ролла, а в 2013 году она попала в Книгу рекордов Гиннесса как единственная группа, выступившая на всех семи континентах Земли.