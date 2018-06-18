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Metallica перечислила премию «Полар» на благотворительность

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Фото: REUTERS/TT News Agency/Henrik Montgomery
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Американская рок-группа Metallica перечислила на благотворительность денежную составляющую шведской музыкальной премии «Полар», которая была вручена ей 14 июня.

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Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз премии, сумма в 1 млн крон ($116 тыс.) будет разделена между Афганским национальным институтом музыки — АНИМ (25%), Стокгольмской городской миссией (50%) и Всемирным фондом «Детство» (25%).

Король Швеции Карл ХVI Густав в минувший четверг вручил премию «Полар» за 2018 год группе Metallica и АНИМ. 

Лауреатами премии в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон.

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