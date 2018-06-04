Курс ЦБ
$
Газета
Главное
ПМЭФ’18
Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
ПМЭФ` 18
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Газета
Прямой эфир
/

Барочный круг

Почему молодежь слушает музыку трехвековой давности
Фото: Getty Images/Redferns/JMEnternational
Главный слайд
Начало статьи
Барочный круг
2018-06-01 16:28:01">
2018-06-01 16:28:01
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пока желчные критики поп-музыки стенают по поводу современного ее состояния, читай: полного упадка и разрушения, всё больше молодых слушателей отворачиваются от хип-хопа и техно (не навсегда, но хотя бы на время) и проявляют интерес... нет, даже не к музыке времен своих родителей, а к мелодиям, написанным несколько столетий тому назад. Музыка барокко набирает всё большую популярность — сочинения почти забытых композиторов, от Сальери до Скарлатти, исполняют живьем, записывают, восстанавливают считавшиеся утерянными оперы. Немалую роль в этом сыграла итальянская певица Чечилия Бартоли, которой 4 июня исполняется 52 года. Одна из лучших колоратурных меццо-сопрано мира уже два десятилетия пропагандирует музыку XVII–XVIII столетий. Портал iz.ru выяснял, почему эпоха барокко вновь вошла в моду — и не только среди завзятых ценителей оперного вокала.

«Я уважаю любую музыку»
Певица Монсеррат Кабалье — о главном профессиональном секрете, встрече с Плисецкой и родственниках в России

Пой, ласточка

О том, каким же голосом поет Бартоли, спорят едва ли не с самого начала ее карьеры. Сама она определяет себя как колоратурное меццо-сопрано — из-за не самого обычного тембра. Впрочем, она способна выдавать и верхний ми-бемоль, что, строго говоря, дает полное право отнести ее к категории драматических сопрано. Все критики сходятся в одном: по уровню техники с Бартоли мало кто может сравниться на современной оперной сцене. Достаточно послушать, как она поет сверхсложные партии из опер Вивальди (собственно, необходимость совершенно головокружительной вокальной эквилибристики и привела к тому, что итальянский виртуоз почти столетие был знаком публике почти исключительно «Временами года») или написанные для певцов-кастратов арии из опер Порпоры и Кальдаро.

бартоли4

Чечилия Бартоли

Фото: twitter.com/BartoliOfficial

Но самое удивительное, что записи Бартоли покупают и слушают и те, кто не так уж разбирается в тонкостях ее модуляций и не всегда точно помнит, в каком веке жили Скарлатти или Стеффани. В целом индикатором интереса публики может служить и то, что инструментальную и вокальную музыку барокко включают в свой репертуар всё больше исполнителей — хотя и не все, конечно, могут похвастать столь же блестящими коммерческими результатами.

Как ужаленный
За что группу Scorpions любят все — даже те, кто их не любит

Причин у внезапного интереса, пожалуй, несколько. Прежде всего сама музыка — еще пару десятков лет назад малознакомая, а потому вдвойне интересная даже поклонникам условной «классики» (в обиходе этим термином часто обозначают и романтиков, и академическую музыку прошлого столетия в ее менее радикальных формах), уставшим от неизменной «диеты» Верди/Чайковский/Бетховен. Кроме того, при всей своей кажущейся вычурности барочная и ренессансная музыка неожиданно оказалась понятней для аудитории, более привычной к монотонному ритму техно и повторяющимся мелодическим паттернам рока.

Дело в том, что большинство произведений XVII–XVIII веков написаны с использованием basso ostinato — повторяющейся в нижнем регистре ритмической фигуры, поверх которой и строятся мелодические вариации. Подобная басовая структура практически вышла из композиторского обихода во второй половине XVIII века — но неожиданно вернулась сперва в блюзе и джазе, а затем в рок-н-ролле (так называемый шагающий бас, характерный для этих жанров практически повторяет генерал-бас, технику исполнения, присущую практически всем сочинениям 1600–1750-х годов). Последние же 30 лет остинатный бас вообще превратился в самый привычный для молодых слушателей способ сопровождения мелодии (иногда, впрочем, обходятся и без нее) — благодаря популярности техно и других стилей электронной танцевальной музыки.

бартоли3

Чечилия Бартоли исполняет партию Ариоданта в одноименной опере Генделя

Фото: twitter.com/SbgFestival

Занятно, что наблюдается и обратное движение — многие «электронные» музыканты всё чаще используют акустические инструменты в своих записях, а знаменитый диджей Пит Тонг даже выступает в сопровождении оркестра с симфоническими обработками известных техно- и хаус-хитов.

Выключите звук
Почему фильмы о реальных поп-музыкантах редко бывают успешными

Правильный подход

Немалую роль сыграл и маркетинг (хотя поклонники академической музыки наверняка возмутятся употреблением этого термина применительно к серьезному искусству), и смелое изменение имиджа исполнителей. Точнее говоря, именно исполнительниц — поколение Бартоли и последовавшее за ним (тут можно вспомнить и канадку Барбару Ханниган, и американку Даниэль де Низ, и нашу Анну Нетребко) отказалось от вошедшего в анекдоты образа оперной певицы как полной дамы в черном вечернем платье, с «греческим» узлом волос на затылке, томно воздымающей унизанные перстнями руки и закатывающей глаза на верхнем «ля». Не то чтобы они щеголяли по сцене в джинсах (хотя современная режиссерская опера иногда заставляет), но певицы перестали выглядеть музейными экспонатами; напротив — великолепный видеофильм, снятый с Бартоли в Версальском дворце режиссером Оливье Симонне, словно вернул знаменитый музей во времена «короля-солнца».

Бартоли

Бартоли в роли Клеопатры в постановке оперы «Юлий Цезарь в Египте», Зальцбургский фестиваль, 2012 год

Фото: commons.wikimedia.org/Salzburger Festspiele/Luigi Caputo
Гимн оптимизму
Симфонический концерт российских композиторов продемонстрировал демократичность современной музыки

Кстати, фильм Симонне был снят как видеоверсия альбома Бартоли Mission, посвященного творчеству почти забытого итальянского композитора аббата Агостино Стеффани (1654–1728). Кроме того, одновременно с аудиозаписью (выпущенной и на CD, и на модном виниле, и в виде цифровой загрузки) сразу на нескольких языках вышел «барочный» детективный роман «Драгоценности рая» известной американской писательницы и музыковеда Донны Леон — доступный и отдельно, и как часть делюкс-издания альбома.

Фирма грамзаписи Decca на своем канале в YouTube запустила видеоквест, посвященный Стеффани (который кроме музыки и богослужения занимался еще многими интересными делами — от тайной дипломатии до откровенного шпионажа). Не обошлось и без специального приложения для iPad — подобной массированной кампанией не всегда сопровождаются и релизы поп-звезд. Многие из которых, кстати, наверняка не без зависти смотрели на довольно провокационную обложку «Миссии», с обритой наголо певицей в одежде католического прелата — как ни парадоксально, но «серьезные» музыканты гораздо менее связаны условностями, нежели мастера эстрады, вынужденные корректировать дизайн своих дисков, исходя из капризов и предрассудков крупных торговых сетей.

Рука на пульте
Музыкальные продюсеры, без которых не было бы Боуи и Queen

Глядя в телевизор

При всём том — никаких поблажек потенциальным слушателям. Никакого «кроссовера», как называли модные лет 25 назад попытки совместить классику с электронными ритмами, а оперных теноров — с хрипатыми стадионными рокерами. Под современной «оберткой» таится самая настоящая — и часто мало кому, кроме специалистов, знакомая — музыка. В своем роде символично и то, что карьера Бартоли началась с победы в телевизионном конкурсе бельканто — а взяла она первую высоту после участия в транслировавшемся в прямом эфире концерта памяти Марии Каллас, в десятую годовщину смерти великой певицы.

Выступление 21-летней Бартоли увидели (и услышали, разумеется) сразу два дирижера, имена которых известны, наверно, каждому: Даниэль Баренбойм и Герберт фон Караян. Оба позвонили менеджеру Чечилии на следующий же день.

— Мне повезло: концерт смотрела жена Баренбойма, и она буквально загнала его в комнату, когда услышала меня, — говорила позже сама Бартоли. 

бартоли

Чечилия Бартоли и Даниэль Баренбойм после концерта в Берлине в 2004 году

Фото: Global Look Press/imago stock&people

Вот уже три десятка лет Чечилия Бартоли продолжает выступать и записываться с лучшими музыкантами мира. Она продолжает с успехом исполнять и репертуар классического бельканто, и столь полюбившуюся ей и слушателям барочную музыку. И круг этих слушателей становится всё шире. Тиражи аудио- и видеозаписей Бартоли уже перевалили за 10 млн — для певицы, нисколько не заигрывающей с «современными ритмами» и не поющей дуэтом с поп-звездами, результат более чем удивительный. Одна из последних работ певицы — альбом St Petersburg, арии из опер придворных композиторов русских императриц Анны Иоанновны, Елизаветы Петровны и Екатерины Великой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Темное дело
Как хип-хоп шагнул из подвалов Бронкса на стадионы
Механический балет
Пионеры техно приближаются к пенсионному возрасту, но музыка не стареет

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017