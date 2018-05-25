Как ужаленный
Вокалисту немецкой группы Scorpions Клаусу Майне 25 мая исполняется 70 лет. Он, пожалуй, один из самых узнаваемых рок-персонажей в мире — коренастого (метр 68) «металлиста» в непременном кожаном доспехе и прикрывающей образовавшуюся еще лет 30 назад лысину кепке с ходу опознают даже люди, не особо интересующиеся «тяжелой» музыкой. Песни Scorpions продолжают звучать в радиоэфире, их концерты по-прежнему собирают стадионы. В России группу вообще любят особенно — в 2007-м именно их пригласили выступить на праздничном концерте в честь 90-летия ФСБ. Портал iz.ru вспоминал об истоках этой популярности.
Из России с любовью
Вообще говоря, Клаусу Майне (и его постоянному соавтору, гитаристу Руди Шенкеру) должны быть благодарны если не все, то многие нынешние 25–30-летние, с очевидной насмешкой относящиеся к помпезному хард-року Scorpions, — просто за самый факт своего появления на свет. В конце 1980 – начале 1990-х годов «медляки» голосистых немцев звучали на квартирных вечеринках, школьных дискотеках, в студенческих общежитиях — в общем, во всех местах, где будущие мамы знакомились с будущими папами — и, естественно, на свадьбах. Побывав в СССР еще в 1988 году, отыграв 10 концертов в Ленинграде и увидев собственными глазами успехи perestroika и glasnost, Майне и сотоварищи без памяти влюбились в загадочную русскую душу. Загадочная русская душа отвечала взаимностью.
Музыканты группы «Скорпионс» во время выступления на Московском музыкальном фестивале мира на Большой спортивной арене Лужников, 1989 год
Год спустя «скорпы» (как их запросто называли советские поклонники) отыграли на Московском музыкальном фестивале мира в компании с Оззи Осборном, Bon Jovi, Motley Crue, Cinderella, Skid Row и нашими «Бригадой С», «Нюансом» и «Парком Горького». Поставленной цели добиться мира во всем мире и излечить всех алкоголиков и наркозависимых достичь по ряду причин не удалось, зато двухдневный концерт в Лужниках увидели по ТВ около миллиарда человек — больше, чем высадку американцев на Луну; сами же Scorpions вдохновились на сочинение «Ветра перемен», одного из самых своих знаменитых хитов.
Кульминацией этой первой взаимной влюбленности (впоследствии переросшей практически в счастливый брак — с конца 1990-х годов Scorpions выступают в России едва ли не ежегодно, причем не только в столицах, но и в Липецке, Ярославле, Уфе, Казани) стал визит «скорпов» в Кремль к уже оставленному не у дел Горбачёву, имевший место 17 декабря 1991 года. Первый и последний президент СССР принял толпу «металлистов» в кожаных штанах (строго говоря, Михаилу Сергеевичу по объективным и не зависящим от него причинам было уже всё равно, кого принимать), вручивших ему чек на $64,5 тыс. в качестве гуманитарной помощи, а также мастер-запись «Ветра перемен» на русском. Все права на эту версию песни были, по словам Майне и Шенкера, переданы в дар народу СССР, что создало некоторый юридический казус, поскольку неделей спустя и СССР, и его народ перестали существовать с точки зрения права.
Игра на раздевание
В 1980-е годы Scorpions были архетипической — до степени карикатурности — хеви-метал группой эпохи MTV, с цепями и заклепками, женщинами в клетках в видеоклипах и текстами, обещавшими «качнуть тебя, как ураган» и воспевавшими «ритм любви». Впрочем, немецкое происхождение обеспечивало «скорпам» некоторый гандикап со стороны англоязычных поклонников. Известный своей сварливостью обозреватель Rolling Stone Тим Холмс, впрочем, не давал спуску и в своем обзоре «тяжелых» альбомов 1985 года писал про «концертник» World Wide Live: «песни о секс-вечеринках на отдаленно напоминающем английский язык жаргоне, включающем лишь самые банальные лозунги из коллективного подсознания рока».
Справедливости ради, примерно то же самое Холмс писал и о AC/DC, Ratt, Twisted Sister и Motley Crue — лишь суровые парни из Metallica получали от него похвалу. «Никто бы не решился выйти с песней под названием Rock You Like a Hurricane. Такое только немцам могло сойти с рук», — утверждал более благодушный, чем журналисты, организатор Московского фестиваля мира Док МакГи.
Музыкант «Скорпионс» во время выступления, 1984 год
С рук тогда сходило многое — и почти раздетые женщины в клипах (в Rock You Like a Hurricane они к тому же были отгорожены от музыкантов решеткой, как в зоопарке — «Почему девушки в клетке? Да потому что им там самое место!» — пояснял режиссер видео Дэвид Маллет), и абсолютно невозможные по нынешним политкорректным временам обложки дисков. Впрочем, американские торговые сети и в 1980-е годы пугались намеков на секс и насилие, так что фанаты в США в основном получали диски Scorpions либо с унылыми фото самой группы, либо в отцензурированном виде: так, с обложки сборника Deadly Sting исчезла обнаженная женщина, оставив скучать на фоне кровавого заката полчища скорпионов. Обложка же диска 1976 года Virgin Killer впервые привлекла к никому неизвестной немецкой группе внимание за рубежом — она явно переходила все границы даже по тем беспечным временам.
Обложка сингла «Всё ещё люблю тебя». Песня считается визитной карточкой группы
С оригинальным оформлением диск продавался лишь в нескольких странах Европы, в 2008 году из-за скана обложки в Великобритании заблокировали на какое-то время страницу про альбом в «Википедии», а в 2015-м шведский суд вообще признал изображение детской порнографией. История, достойная легендарных Spinal Tap, — тем более что планировавшийся по сюжету фильма дизайн альбома «Нюхни перчатку» откровенно пародировал реальное оформление Animal Magnetism (женщина на коленях и доберман с надеждой смотрят на возвышающегося над ними мужчину с банкой пива — как говорил потом басист Франсис Бухгольц: «Мне в этой обложке понравилась только собака»). Кстати, по иронии судьбы, именно в этой картинке бдительные американские цензоры не нашли ничего оскорбительного и пластинка вышла во всем мире с одинаковым оформлением.
Наши навсегда
История Scorpions вообще во многом послужила вдохновением для знаменитой сатиры Роба Райнера. Как и герои фильма «Это Spinal Tap», «скорпы» начали карьеру как бит-группа в середине 1960-х годов, выпустили пару довольно скучных, несмотря на работавшего над ними гениального продюсера Конни Планка, краут-роковых альбома, потом переключились на энергический, но тоже довольно скучный, хард-рок, в конце 1970-х нашли себе нишу в мелодичном металле — и, в отличие от придуманных Spinal Tap, стали реальными международными звездами. Да и оформлением скандальных обложек занимались не абы кто, а звезды первой величины: Lovedrive и Animal Magnetism — Сторм Торгерсон из легендарного лондонского арт-бюро Hipgnosis, Blackout — знаменитый австрийский художник-гиперреалист Готфрид Хельнвайн, Love At First Sting — сам маэстро Хельмут Ньютон, один из главных фотографов ХХ столетия.
Вокалист Scorpions Клаус Майне
При всей своей тривиальности — и в этом нет ничего обидного, поп-музыка в любой своей ипостаси тривиальна по определению — Scorpions сумели благополучно пережить и времена гранжа, ставшие катастрофой для большинства других коллег по «облегченно-металлическому» цеху, и все последовавшие музыкальные моды. Причиной тому — действительно выдающийся вокал Майне, тщательная проработка записей (по уровню работы продюсера классических альбомов группы Дитера Диркса можно сравнить с ведущими мастерами, такими, как Роберт Джон Ланг или Боб Клиармаунтин) и, безусловно, невероятная энергия живых выступлений — тут в их возрастной категории с группой могут конкурировать разве что The Rolling Stones. Впрочем, и студийные работы по-прежнему находят слушателей — последний альбом, вышедший в 2015 году, Return To Forever, попал в топ-20 18 стран мира.