В союзе с публикой

Кульминацией Всероссийского фестиваля Союза композиторов России стал вечер в Концертном зале Чайковского, завершивший столичную часть смотра. Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан под управлением Александра Сладковского исполнил музыку современных отечественных авторов разных поколений, а солистом в одном из произведений выступил Юрий Башмет.

Для Союза композиторов, год назад пережившего серьезную реформу и вошедшего в состав Российского музыкального союза, это мероприятие стало чем-то вроде манифеста. Действительно, самое время заявить, что, во-первых, союз жив, а во-вторых, его новые лидеры полны не только административных, но и творческих сил.

Заявка получилась весомой, возможно даже, слишком: восемь симфонических партитур, в том числе многочастных, почти три часа музыки... Зрители, однако, выдержали «музыкальный марафон» с честью. И главная причина тому — стилевая направленность большинства сочинений.

Уже много лет существует стереотип, что современные академические композиторы оторваны от народа: живут в башне из слоновой кости и создают музыку, понятную и приятную только им самим. Прошедший концерт как раз и стал свидетельством обратного, попыткой убедить общественность, что и в наши дни можно писать легко, задорно, демократично.

Исполненный в качестве увертюры «Гимн музыке» Александра Клевицкого задал тон всему вечеру — торжественная, радостная тема с ясной гармонией особенно выигрышно звучала в мощном tutti хора и оркестра. Причем в плотной звуковой массе не потонуло соло сопрано Надежды Гулицкой.

Совсем иной по стилю, но не менее доступной для понимания широкой публики оказалась и Первая симфония петербургского композитора Антона Танонова. Традиционный романтический сюжет — жизнь человека — автор воплотил в далекой от академизма форме, зайдя на территорию джаза и даже рок-музыки. В наиболее «раскрепощенных» моментах дирижер Александр Сладковский пританцовывал, а оркестранты с видимым удовольствием исполняли повторяющиеся ритмические фигуры.

И симфонию Танонова, и следующие после нее «Симфонические фрески» Рашида Калимуллина (прозвучали вторая и третья части цикла) отличала изысканная, оригинальная инструментовка. У Калимуллина — нынешнего председателя правления Союза композиторов и многолетнего главы татарского отделения организации — оркестровые эффекты использовались еще и вкупе с национальными элементами в мелодике, рождая богатую, по-восточному прихотливую музыкальную ткань.

На фоне «Фресок» диссонантное, трагическое звучание Концерта для альта с оркестром Кузьмы Бодрова выглядело, пожалуй, слишком мрачным и аскетичным. И из-за внушительной продолжительности сочинение оказалось для подуставшей публики проверкой на прочность. Но солист — Юрий Башмет, для которого концерт и был написан, — уверенно удерживал своей игрой внимание зрителей и сорвал заслуженные овации. Это, впрочем, не помешало некоторым гостям в антракте позубоскалить о том, что для такого выдающегося исполнителя композитор мог бы написать куда более выигрышную и разнообразную партию.

Если в первом отделении самому старшему автору было 64 года, а еще двум не исполнилось и 45, то вторая половина вечера была целиком посвящена патриархам отечественной музыки. Однако по задору и драйву их музыка могла дать фору молодым. В «Шести вариациях на застольные темы» Александр Чайковский не побоялся быть несерьезным, изображая с помощью солирующего кларнета подвыпившего персонажа. А вальс Эдуарда Артемьева из кинофильма «Сибирский цирюльник» и «Озорные частушки» Родиона Щедрина (оба произведения — уже классика) только укрепили атмосферу беззаботного праздника, столь нетипичную для академических концертов.

Но эмоциональной вершиной стал последний номер программы: «Музыка Ликии» Алексея Рыбникова, рисующая картину гибели древней цивилизации от землетрясения. Впрочем, даже в этом трагическом сюжете автор бессмертной «Юноны и Авось», глава совета Союза композиторов РФ вышел на жизнеутверждающий финал и наполнил оркестровое звучание внутренним светом.