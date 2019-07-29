Сыновья убитого кикбоксера озвучили свою версию его гибели

Сыновья известного кикбоксера Сергея Карпенко, которого обнаружили мертвым в Петербурге, выдвинули версию убийства их отца. Об этом они рассказали в интервью 78.ru.

Старший сын спортсмена Юрий считает, что версию самоубийства нужно исключить, так как покойный был верующим. Также он сообщил, что, когда в последний раз видел отца, у него был пакет с неизвестным содержимым. По мнению молодого человека, спортсмен отправлялся на встречу. Когда его тело нашли, свертка при нем уже не было.

«Он шел с кем-то поговорить, разобраться. То есть он не просто прогуливался. Понятно, что была какая-то разборка», — уверен Юрий.

Младший сын кикбоксера Николай также выразил уверенность, что кто-то причастен к смерти отца, передает НСН.

Тело Сергея Карпенко нашли вечером 27 июля в Адмиралтейском районе Петербурга в реке Мойке со смертельным огнестрельным ранением головы, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Сергей Карпенко — многократный победитель профессиональных боев и международных турниров по кикбоксингу. В 1991 году он выиграл чемпионат СНГ, в 1992 году — первенство России и вооруженных сил, а в 1993-м стал финалистом чемпионата Европы. В последние годы кикбоксер тренировал молодых спортсменов.