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Полиция назвала подозреваемого в убийстве девушки в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Полиция назвала основным подозреваемым в убийстве девушки, чье тело нашли спрятанным в чемодан в Москве, ее бывшего возлюбленного, сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 28 июля.

Отмечается, что убитая несколько раз публиковала совместные с мужчиной фотографии в соцсети Instagram. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают его личность.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства молодой девушки в Москве.

По предварительным данным, поводом для убийства стала ревность: девушка собиралась за границу с новым поклонником, продолжая при этом отношения с другим мужчиной. Ее тело нашел арендодатель, у которого она снимала квартиру в субботу, 27 июля.

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