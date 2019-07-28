Полиция назвала подозреваемого в убийстве девушки в Москве

Полиция назвала основным подозреваемым в убийстве девушки, чье тело нашли спрятанным в чемодан в Москве, ее бывшего возлюбленного, сообщил телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 28 июля.

Отмечается, что убитая несколько раз публиковала совместные с мужчиной фотографии в соцсети Instagram. Сотрудники правоохранительных органов в настоящий момент устанавливают его личность.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства молодой девушки в Москве.

По предварительным данным, поводом для убийства стала ревность: девушка собиралась за границу с новым поклонником, продолжая при этом отношения с другим мужчиной. Ее тело нашел арендодатель, у которого она снимала квартиру в субботу, 27 июля.