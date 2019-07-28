Названа предположительная причина убийства девушки-блогера в Москве

Телеканал РЕН ТВ назвал предположительную причину убийства девушки-блогера на съемной квартире в Москве. Ее тело обнаружили в чемодане 27 июля.

По предварительным данным, мотивом убийства могла стать ревность. Погибшая собиралась отправиться в Голландию с 52-летним поклонником, при этом продолжала поддерживать отношения с 32-летним мужчиной.

Тело девушки нашел арендодатель, у которого она снимала квартиру. Ранее с ним связались обеспокоенные родители погибшей, сказали, что она не выходит на связь и попросили открыть квартиру. По имеющейся информации, девушке перерезали горло.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Санкт-Петербурге в коллекторе было обнаружено тело мужчины, который предположительно популярный белорусский блогер, автор YouTube-канала «Дорога к фильму — Road to film».