Месть падших: изрезанное тело бьюти-блогера нашли в чемодане

В Москве обнаружили тело молодой девушки, которое поместили в чемодан. Убитой оказалась 24-летняя блогер Екатерина К. Подозреваемого в убийстве ищут следователи. По информации СМИ, расправу над девушкой мог совершить ее бывший возлюбленный, а мотивом произошедшего называют ревность. За прошедшую неделю это уже второе резонансное убийство, совершенное на почве болезненного расставания. Всего за несколько дней до этого бывший ухажер убил 26-летнюю мать на детской площадке. Всё это произошло на глазах ее ребенка. Почему ревнивые ухажеры демонстративно расправляются с девушками, которых не способны удержать, — в материале «Известий».

Знал, зачем пришел

24-летнюю девушку начали искать родители, после того как она перестала выходить на связь. Они связались с владельцем квартиры на улице Пырьева, которую арендовала Екатерина. Девушка училась в ординатуре медицинского университета на кафедре дерматовенерологии и вела популярный блог в Instagram. Когда хозяин открыл квартиру, вошедшие увидели чемодан, из которого торчали женские ноги. Убитая была обнажена, на ее теле обнаружили множественные ножевые ранения.

Главное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

Ревность_1 Екатерина К. Фото: соцсети

«По данным следствия, 27 июля 2019 года в квартире жилого дома по улице Пырьева арендодатель обнаружил в одной из комнат тело девушки в чемодане. При осмотре на теле обнаружены колото-резаные раны в области грудной клетки. Арендодатель сообщил, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру. В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении пресс-службы СК РФ.

По записям с камер видеонаблюдения удалось установить, что незадолго до предполагаемого времени убийства в подъезд дома, где жила убитая, вошел мужчина в клетчатой рубашке, кепке, надвинутой так, чтобы скрыть лицо, и перчатках. Он беспрепятственно открыл дверь и зашел в подъезд: то есть у него либо были ключи, либо же девушка открыла дверь. Из дома он вышел спустя несколько часов уже в другой одежде с небольшим чемоданом в руке. По данным СМИ, мужчина мог успеть покинуть Россию. В квартире, по словам криминалистов, не осталось практически никаких следов совершения преступления. Не исключено, что в чемодане он вынес вещи убитой: ни в квартире, ни на близлежащих помойках их обнаружить не удалось.

Додумали по фото

В СМИ сразу же начали муссировать версию о том, что девушка занималась эскортом. Основным доказательством этой версии стали фотографии, которая публиковала убитая. Премиальные автомобили, дорогие рестораны, огромные букеты, фотографии в нижнем белье и лучшие курорты — всё это подпитывало среду завистников. По словам подруги, в последнее время Екатерина жаловалась на то, что ей угрожают неизвестные люди.

«Я в последнее время видела, что она очень сильно изменилась. Была такая информация — кому-то очень не нравилась она. Потому что она и сама писала: вот, кому-то не дает покоя моя личная жизнь», — рассказала РЕН знакомая Екатерины Марина Никитина.

Впрочем, основная версия строится вокруг личной жизни погибшей. По информации РЕН, преступление могло быть совершено на почве ревности. В списке подозреваемых 32-летний мужчина, с которым блогер состояла в отношениях. Однако пара недавно рассталась: незадолго до своей гибели девушка планировала улететь в Нидерланды со своим новым ухажером. 52-летнего мужчину уже допросили следователи. Он рассказал, что последний раз видел Екатерину за день до убийства. Они мило пообщались, а после свидания девушка поехала домой.

Ревность_2 Предполагаемый убийца Екатерины К. Cтоп-кадр с камеры видеонаблюдения, установленной в подъезде дома, где проживала убитая Фото: РЕН ТВ

Аккаунт в Instagram бьюти-блогер завела в 2012 году. В течение нескольких лет он фактически не пользовался популярностью. Но уже на первых порах девушка выкладывала вещи дорогих брендов, цветы и подарки. В 2015 году девушка выложила фото своего первого автомобиля BMW. В комментариях девушку поздравляли с покупкой. С каждым годом профессиональных фотографий становилось всё больше, а аудитория росла порой даже слишком стремительно. Своих ухажеров в соцсетях девушка не выкладывала, а на вопросы о личной жизни отвечала уклончиво: «Счастье любит тишину». Фотографии Екатерины в блоге набирают в среднем не более 30 комментариев, но после смерти под ее последним фото появились сотни сообщений от людей, оправдывающих жестокое убийство тем, что девушка якобы вела распутный образ жизни.

По информации РЕН, со своим возможным убийцей девушка отдыхала в Дубае. Соседка, встретившая мужчину в подъезде незадолго до убийства, рассказала, что он похож на бывшего ухажера погибшей. «Крика не было, был стук, как будто по стенке бьют», — рассказала соседка погибшей девушки.

Счет на минуты

Наталья Басова не была популярным блогером и не получала дорогих подарков от поклонников, но тоже стала жертвой жестокой расправы со стороны ревнивого бывшего партнера. 26-летняя девушка жила в подмосковных Раменках, растила маленькую дочь и свою личную жизнь старалась не афишировать. Басова работала воспитательницей в детском саду: денег едва хватало на жизнь.

Днем 25 июля девушка гуляла с дочерью на детской площадке, как вдруг на нее налетел бывший сожитель, нанесший ей 20 ножевых ударов. Всё это происходило на глазах у ее пятилетней дочери и других детей. Родители на детской площадке, увидев мужчину с ножом, схватили детей и бросились бежать. Наталья Басова скончалась еще до приезда «скорой». Подозреваемый в убийстве скрылся на каршеринговом автомобиле, для его поиска в Подмосковье был введен план-перехват. Задержать его удалось спустя несколько часов в лесу в Ногинском районе .

Ревность_5 Место убийства Натальи Басовой Фото: РЕН ТВ

Мотивом произошедшего 38-летний мужчина назвал ревность на почве измен. По словам подруги погибшей, Басова после расставания с Артемом Шустовым страдала от преследования с его стороны. Незадолго до случившегося она написала ему, что подала заявление в полицию. Однако в действительности девушка не стала писать заявление, решив, что его не воспримут в полиции всерьез.

Выяснилось, что мужчина был судим ранее за незаконный оборот оружия. Правоохранительные органы проверяют его причастность к убийству другой девушки, совершенное в 2014 году в Крыму. Шустов официально не работал и, по неподтвержденным данным, занимался скупкой антиквариата.

На допросе он рассказал, что знал погибшую около года, а затем поправил себя — с начала года. Ее подруги уверены, что Басова не состояла в отношениях с другими мужчинами даже после разрыва с Шустовым. Причиной их разрыва, со слов знакомых, стало странное поведение и агрессия со стороны мужчины. Шустов рассказал, что во время последней встречи Басова начала его оскорблять и после этого он взялся за нож. Хотя на видеозаписи с камер наружного наблюдения видно, что мужчина идет целенаправленно к девушке на скамейке и безо всяких разговоров начинает наносить ей удары ножом.

Ревность как ширма

Учитывая то, что большая часть сказанного на допросе на деле оказалась недостоверной информацией, Шустов попытался использовать ревность как мотив, который как бы оправдывает его поведение. Преступления на почве ревности довольно часто пытаются объяснить тем, что в момент их совершения убийца находился в состоянии аффекта. Однако само состояние аффекта не может длиться более 15 секунд и тем более такое преступление не может быть хорошо спланированным, рассказала в беседе с «Известиями» общественный деятель Алена Попова, занимающаяся помощью женщинам, пострадавшим от насилия. В ситуации насилия с точки зрения закона нет принципиальной разницы, является ли преступник бывшим или нынешним партнером или супругом.

«Состояние аффекта — это резкая вспышка, после которой человек не помнит, что он сделал. В данном случае человек пришел на детскую площадку с ножом, а потом сам заявил, что всегда носит с собой нож. До этого он присылал сообщения о том, что знает новый адрес бывшей девушки. Он готовился, а в данном случае это никак не может являться аффектом. Ревность — это жуткое психологическое состояние, но она не может приравниваться к аффекту», — рассказала Попова.

Ревность как мотив входит в состав убийств без квалифицирующих обстоятельств, так называемых простых убийств.

Ревность_3 Наталья Басова Фото: соцсети

«Убийства — это крайняя точка выхода из ситуации домашнего насилия. Поскольку государство не занимается профилактикой насилия в семье, трупы появляются всё чаще. Либо это домочадцы, вынужденные обороняться от близкого человека и в итоге оказывающиеся на скамье подсудимых, либо же убитые насильником. Таких случаев бесчисленное количество», — добавила правозащитница.

В ситуациях, связанных с убийствами жертв домашнего насилия, достаточно часто погибших девушек начинают обвинять в «аморальном» поведении, что никак не может оправдывать убийство, уточняет Попова. Трансляция этих идей ведет лишь к росту числа убийств, связанных с домашним насилием.

«Никакое поведение жертвы не может являться оправданием изнасилования, а тем более убийства. Винить женщин и оправдывать насильников — стандартная манера поведения консервативно настроенных граждан. Когда мужчина убивает женщину и оправдывает это ревностью, возникает такой романтический образ человека, который настолько сильно любил, что не смог смириться и простить. А не негативный образ убийцы, который не смог спокойно уйти и счастливо жить с кем-то еще. В законах черным по белому написано то, что виноват всегда тот, кто применяет насилие. У него есть выбор: применять его или нет. В законах нет двух мнений на этот счет», — резюмировала Попова.

Отличие ревности от состояния аффекта состоит еще и в том, что это чувство развивается постепенно и имеет личностную направленность , отмечает в своей работе «Мотивы и цели убийств, совершенных без квалифицирующих и привилегированных обстоятельств» федеральный судья Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре Константин Станкевич.

«Отличие убийства из ревности от убийства, совершенного в состоянии аффекта, состоит в том, что чувство ревности, как правило, развивается постепенно и, следовательно, возникновение умысла на убийство лишено присущей аффекту внезапности, — говорится в работе Станкевича. — Мотивы убийства из ревности всегда имеют личностную направленность. Ревность и обвинения в измене не должны становиться ширмой для прикрытия иных мотивов».

Ревность_4 Обвиняемый по делу об убийстве Натальи Басовой Артем Шустов во время избрания меры пресечения в суде Фото: РЕН ТВ

Его коллега судья Волгоградского районного суда Сергей Бояров в своей статье приводит расширенное пояснение о том, почему ревность не является ни отягчающим, ни смягчающим обстоятельством. По мнению судьи, это чувство развивается постепенно на основе действительных или предполагаемых фактов.

«Особенность переживания при ревности не позволяет этому чувству выразиться в стремительных действиях. Ревность таит в себе некоторые сомнения в потере блага и сохраняет в себе еще теплые отношения и надежду. Она, как правило, развивается постепенно на основе действительных или предполагаемых фактов. Чувство мести же развивается как постепенно, так и стремительно, поскольку содержит ответную реакцию человека на причиненное ему зло. В любом случае ревность — это нормальная психологическая реакция на конфликтную ситуацию одного человека на действия другого, с которым их связывают глубоко личные отношения и особые переживания », — говорится в работе судьи Боярова.

Попытки мотивировать убийство, совершенное на почве ревности, состоянием аффекта обычно предпринимают в случае, если один из партнеров стал непосредственным свидетелем очевидной измены. Однако даже в случае, когда ревнивый супруг или супруга застает своего партнера в постели с кем-то еще, чаще всего первостепенным мотивом для расправы служит не ревность, а именно жажда мести. Ревность же скорее служит декорацией для сокрытия истинных мотивов убийства.