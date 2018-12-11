Признание — сила: «ангарскому маньяку» не понравилось второе пожизненное

Осужденный бывший милиционер из города Ангарска признан виновным в 60 новых эпизодах убийств. Суд приговорил его ко второму пожизненному сроку. Всего на счету душегуба — 82 женщины, убитых в период с 1992 по 2007 год. Осужденный остался недоволен решением суда и намерен обжаловать его. Попков хочет сохранить за собой звание младшего лейтенанта милиции и положенную пенсию. Получив первый пожизненный срок, убийца начал постепенно сознаваться в остальных преступлениях, чтобы отсрочить переезд в колонию особого режима. В истории самого кровавого серийного убийцы за всю историю страны разбирались «Известия».

Развоз ценою в жизнь

Попков впервые попал в поле зрения правоохранительных органов в 2012 году. Выйти на него помогли следы автомобиля «Нива», которые заметили на месте преступления. Оперативники вычислили всех владельцев этих машин в регионе и после проведения многочисленных тестов ДНК занялись поисками бывшего милиционера. В июне его задержали в поезде, следовавшем во Владивосток.

Из Приморья Попков перегонял машины: праворульные «японки» были его страстью и основным источником дохода. Именно находясь за рулем маньяк выискивал своих жертв по вечерам и предлагал подвезти. Чтобы девушки не боялись садиться в машину к незнакомому мужчине он показывал удостоверение сотрудника милиции. Иногда подбирал попутчиц на служебной машине, но решение убивать или довезти до дома каждый раз оставлял на волю случая. Далеко не все женщины, севшие к Попкову в автомобиль, были убиты.

Попков Попков во время следственных действий Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

Убивать женщин Попков начал в 1992 году: обожженный труп первой жертвы — Ларисы Атаевой нашли в лесу. Его манию связывали с подозрениями в изменах жены, хотя сам он негативно отзывался именно о подвыпивших женщинах. У него зародилась идея о необходимости наказывать всех девушек, которые возвращались домой поздно и «предавали» тем самым своих мужей. Жертвами серийного убийцы были не проститутки, а обычные жительницы Иркутской области: студентки, домохозяйки, учитель, библиотекарь. Орудием всегда служили бытовые предметы: лопаты, топоры, ломы, отвертки. Некоторых из своих жертв Попков душил, а у одной — вырезал сердце.

За последующие шесть лет с 1994 по 2000 год Попков изнасиловал и лишил жизни 22 девушек. Самой старшей из них было всего 28 лет. Искалеченные тела с пугающей периодичностью находили в окрестных лесах, но дело не объединяли в единое производство. Ангарск был в панике: в газетах то и дело появлялись сообщения о серийном маньяке, орудующем в городе. Сам убийца всё это время продолжал работать дежурным оперуполномоченным, и ни у кого не возникало подозрений в том, что он ведет «двойную жизнь»: ночью этот человек жестоко расправлялся с женщинами, а утром как ни в чем не бывало шел на работу в милицию. Не замечали ничего и дома: супруга, дочь и мать Попкова грудью встали на его защиту и отказались верить, что их родственник — хладнокровный маньяк. Супруга утверждает, что ни разу за все годы не находила следов крови на его одежды, а в его поведении ничего не казалось ей подозрительным.

Попков Попков показывает, как наносил удары жертвам, в ходе следственного эксперимента Фото: пресс-служба СУ СКР по Иркутской области

После встречи с Попковым выжила только одна жертва нападения — Евгения Протасова. О пережитом ей ужасе она впоследствии неоднократно рассказывала в интервью. Но в 1999 году в историю Протасовой никто не поверил, хотя она первой указала на милиционера. На помощь пришел грибник, обнаруживший в лесу девушку, которая едва подавала признаки жизни.

За год до этого Попков ушел из милиции по собственному желанию и работал частным охранником, разнорабочим, рабочим на заводе и могильщиком на кладбище, где хоронили убитых им девушек. Между поимкой убийцы и последним совершенным преступлением прошло пять лет. Во время следствия он признался, что завязал с убийствами из-за импотенции, возникшей на фоне венерического заболевания.

Растянутое признание

Его поисками впервые занялись лишь в 2000 году. За дело взялся знаменитый следователь Николай Китаев, который первым выдвинул версию о том, что убийца может быть сотрудником правоохранительных органов. Но за теорию, бросающую тень на репутацию милиции, его отстранили от дела. Спустя 12 лет фотографии Попкова появились во всех СМИ: сжатые в полуулыбке губы, плоский нос, слегка выпученные бледно-зеленые глаза и морщины, собирающиеся решеткой на лбу. Так выглядит человек, сознавшийся в убийстве в общей сложности 82 человек.

В 2015 году его признали виновным в убийстве 22 женщин. О новых преступлениях он начал заявлять уже после вынесения приговора. Но рассказывать обо всём сразу убийца не спешил. Для Попкова это было самым простым способом остаться в СИЗО еще на несколько лет. По каждому преступлению его вывозили на следственный эксперимент. Некоторые из этих мест Попков посещал еще в бытность милиционером, он всегда был в курсе хода расследования.

Попков Фото: Global Look Press/RF Investigative Committee

Попков охотно общался с журналистами, готовыми заплатить за встречу с «самым кровавым маньяком России». Эксклюзивы давали ему возможность комфортного существования в СИЗО. Категорический противник алкоголя и поборник нравственности не может отказаться от другой пагубной привычки — курения. За сигареты, кофе и перевод на карту он был готов отвечать на любые вопросы. Его семья хоть и переехала в другой город, но не отреклась него: бывший младший лейтенант до сих пор получает письма из дома. Его дочери пришлось сменить фамилию. После первого приговора она не теряла надежды, что через 25 лет отец сможет подать на прошение о помиловании и увидеть внука.

Годы до окончательного решения

В итоге рассмотрение нового уголовного дела растянулось еще на три года. Следователи провели колоссальную работу: опросили около 1 тыс. свидетелей из разных уголков страны, провели порядка 200 экспертиз и изучили 350 уголовных дел. Для подтверждения вновь открывшейся информации были проведены эксгумации 20 тел погибших.

«В 2015 году Попкова приговорили к пожизненному лишению свободы за 22 убийства, но мужчина отсрочил свой переезд в колонию особого режима «Черный дельфин», признавшись еще в 59 убийствах и одном покушении. Объем уголовного дела составил 322 тома», — говорится в заявлении пресс-службы Следственного комитета по Иркутской области.

Попков утверждает, что не запутывал следы, а просто не оставлял их. Как никто другой, он изнутри знал устройство работы правоохранительных органов. Делом серийного убийцы занимались несколько следователей, довести его до конца удалось Евгению Карчевскому, следователю по особо важным делам СУ СК России по Иркутской области.

Попков Фото: Global Look Press/Komsomolskaya Pravda

Почти сразу встал вопрос о вменяемости человека, совершившего такое количество убийств и не раскаивающегося в содеянном. Судебные психиатры признали его вменяемым и признали мотивом — гомицидоманию, патологическое влечение к убийствам.

«В период, относящийся к инкриминируемым деяниям, у Попкова не было какого-либо временного психического расстройства, которое могло бы его лишать возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. На момент проведения экспертизы Попков также мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении СК.

В отличие от других серийных убийц Попков не хвастался числом загубленных людей. У замученных Попковым женщин уже выросли дети, которые считают два пожизненных срока слишком мягким приговором за принесенную боль. Особенно для маньяка, которому удалось отсрочить свое наказание на 27 долгих лет.