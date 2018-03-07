Список самых безжалостных убийц в криминальной истории России пополнился еще одной фамилией — за решетку отправился 52-летний бывший сотрудник правоохранительных органов Евгений Чуплинский, задушивший по меньшей мере 19 женщин в Новосибирске. Коллегия присяжных единогласным решением признала его виновным и не заслуживающим снисхождения. Суд, в свою очередь, приговорил его к пожизненному лишению свободы. История серийного убийцы — в материале iz.ru.

Охотник на ночных бабочек

Тело первой жертвы — девушки — было обнаружено в лесополосе под Новосибирском 20 лет назад. Труп был обезображен и расчленен. Вскоре история стала повторяться снова и снова. На страшные находки периодически натыкались случайные прохожие — фрагменты женских тел вдоль загородных магистралей и свалок находили вплоть до 2006 года. Сыщики подметили, что части трупов убийца оставлял сознательно в местах, где бы их рано или поздно обнаружили. Демонстративность поведения преступника и ряд других признаков указывали на то, что речь идет не об одиночных убийствах, а о серии преступлений. Дела в итоге были объединены — с 1998 по 2006 год следователи собрали воедино 17 эпизодов убийств.

Больше всего жертв было найдено вдоль так называемой пьяной дороги — это аналог столичной Тверской улицы — и подмосковных Химок, за которыми в 1990-х закрепилась слава своеобразной биржи проституток. Следствие активно проверяло версию о том, что маньяк нападал на девушек легкого поведения или мог воспринимать своих жертв как доступных женщин. Стоит отметить, что по факту едва ли половина жертв отморозка были проститутками. Среди погибших обычные сибирячки, возвращавшиеся из гостей домой поздним вечером. Значительную часть жертв вообще не удалось идентифицировать.

зверь 1 Фото: PA Images/FA Bobo/PIXSELL/Niall Carson

Женоненавистник или сатанист

Жестокий преступник особенно изощренно обезображивал трупы — лишал тела молочных желез, вырезал сердце, отсекал голову и укладывал ее в капюшоны курток. Исходя из криминалистической психологии, эти признаки могут говорить о патологической ненависти к женщинам в целом. Тем не менее, помимо версии о том, что своих жертв маньяк считал падшими женщинами, следствие проверяло гипотезу о проделках сатанистов. Дело в том, что на некоторых телах нелюдь оставлял вырезанные ножом пентаграммы и другие символы.

Как писала «Комсомольская правда», на одном из мест преступлений следователи нашли дощечки со странными символами. В совокупности друг с другом они составляли алтарь для жертвоприношений. Впрочем, не исключено, что мистики в свои злодейства он добавил для того, чтобы пустить следователей по ложному следу.

Первое задержание

Оперативники и следователи были в шаге от поимки маньяка еще в 2004 году. Следователи планомерно отрабатывали всех, кто так или иначе имеет отношение к «пьяной дороге». К тому моменту бывший прапорщик вневедомственной охраны Евгений Чуплинский вышел в отставку и занялся частным извозом. Но дьявольски хитрому преступнику удалось выкрутиться. У него на руках оказался телефон без вести пропавшей девушки — ее рассматривали как потенциальную жертву маньяка. Он хладнокровно объяснил, что трубку эту в его салоне забыли пассажиры — молодые люди. А девушку, мол, в глаза не видел.

зверь_5 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Следствие два года присматривалось к таксисту, в итоге его все-таки задержали по подозрению в серии убийств в 2006-м. Но версия была слишком зыбкой. Чуплинского часами допрашивали, проверяли его алиби, говорили с его знакомыми, пытались поймать на вранье... Ничего. Опровергнуть примитивную версию с забытым телефоном так и не удалось. Спустя два месяца его выпустили из изолятора. Уголовное преследование в отношении подозреваемого было прекращено.

Едва ли можно упрекнуть следственную группу в недоработке — на тот момент они сделали всё возможное. Стоит отметить, что первый арест, хоть и не привел к изоляции убийцы от общества, но заставил Чуплинского залечь на дно. Расправы прекратились. По крайней мере, о новых жертвах новосибирского маньяка после ареста в 2006 году не сообщалось.

Товарищ прапорщик

Казалось, что ниточки, ведущие к убийце, оборвались. Но на помощь следователям пришли новые криминалистические методики исследования генома человека.

«Главное управление криминалистики СКР совершило в текущем десятилетии настоящий прорыв в области ДНК-исследований. Экспертам ведомства по особо тяжким делам удавалось находить и изымать биологические следы, важные для расследования, даже с тел и предметов, пролежавших в сложных погодных условиях значительное время. Выросли и качество и глубина самих исследований — спецы из ГУКа могут многое сказать об облике человека, проанализировав найденный на месте происшествия геном. К тому же исследования стали значительно дешевле, это позволяет массово проверять людей на причастность к преступлениям. В некоторых случаях, например, речь идет о поголовном исследовании мужского населения в небольшом населенном пункте», — сообщил порталу iz.ru оперативный сотрудник одного из полицейских подразделений по раскрытию убийств.

Как только методика стала доступна и получилось выделить образец генетического материала, оставленного преступником на одежде одной из жертв, следователи вспомнили о Чуплинском. Впрочем они и не забывали о нем все эти 10 лет. Тождество ДНК было установлено — бывший милиционер имел контакт с одной из жертв… В апреле 2016 года его арестовали.

Каким он парнем был

Муки совести, раскаяние — все эти душевные терзания не имеют ровным счетом никакого отношения к серийным убийцам. Избежание кары за убийства в 2006 году только вселило в Чуплинского уверенность в себе. Его жизнь пошла в гору.

Как и многие свихнувшиеся головорезы, он из той породы людей, про которых говорят — образцовый семьянин. Организованный — в родном ТСЖ входил в состав правления, учредил контору и аккуратно вел собственный бизнес по продаже изделий из металла. Состоятельный — ездил на дорогом японском внедорожнике. Доброжелательный — здоровался со всем подъездом, разрисовал цветочками стены общего тамбура, собак любил. Поговаривают, питомцы его призовые места на выставках занимали. Отец троих детей — два сына уже взрослые, один — несовершеннолетний. За этим светлым образом скрывался человек, который голыми руками сначала душил женщин, а потом обезображивал их трупы, за что получил прозвище Новосибирский Джек-потрошитель.

Метания в клетке

Сначала он, как и в 2006 году, пытался играть в несознанку, но потом понял, что у СКР против него появились новые козыри — его биологический материал нашли еще на нескольких уликах с других эпизодов. Тут он начал сотрудничать со следствием, чтобы получить поменьше. Даже заключил досудебное соглашение. В частности, рассказал еще о двух убийствах, к которым причастен.

Во время допросов он признался, что был «идейным» борцом с проституцией. Дескать, боролся за нравственность. Подвозил девушек на автомобиле, потом убивал.

От признательных показаний он позже отступится в надежде убедить присяжных в давлении силовиков. Однако всё сказанное было проверено и подтверждено следствием, а в суде использовано против него.

В финале судебного процесса Чуплинский не только заявил о невиновности, но и рассказал присяжным, что был защитником девушек, вставших на кривую дорожку. Он рассказал, что девушки были помощниками полиции и информировали его о преступлениях и иных правонарушениях, о которых им становилось известно.

— Защищал [их] от физической расправы и беспредела, — рассказал он в суде корреспонденту «КП-Новосибирск».

Чтобы объяснить наличие своих следов, он признался, что некоторых девушек лично знал и имел с ними контакты.

Переменчивость в показаниях обернулась для Чуплинского провалом. Гипотетически он мог рассчитывать на то, что избежит пожизненного при наличии досудебного соглашения. Но оно было расторгнуто, как только он отказался от своих показаний. И получил по максимуму.