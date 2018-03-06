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Гособвинение не исключает большее число жертв новосибирского убийцы

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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Прокуратура предполагает, что бывший милиционер Евгений Чуплинский, осужденный пожизненно во вторник за убийство 19 женщин, не остановился на данном числе жертв. Представитель гособвинения Анжелика Егорова высказала предположение, что убийца просто стал тщательнее скрывать улики.

Суд в ходе заседаний счел доказанным, что Чуплинский убивал женщин в период с 1998 по 2005 годы. Тела жертв он расчленял и оставлял в разных районах Новосибирска и пригорода.

«Он (убийца. — Ред.) мог закапывать, поскольку его следственная ситуация напугала, и он стал более осмотрительным», — приводит слова Егоровой ТАСС.

Ранее сообщалось, что во вторник, 6 марта, Новосибирский областной суд приговорил пожизненно 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского за убийства 19 женщин. Жертвам осужденного было от 18 до 31 года. 28 февраля 2018 года коллегия присяжных заседателей вынесла по делу новосибирского убийцы обвинительный вердикт.

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