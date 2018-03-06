Бывший милиционер получил пожизненный срок за убийство 19 женщин

Новосибирский областной суд во вторник, 6 марта, приговорил к пожизненному лишению свободы 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского, обвиняемого в убийстве 19 женщин.

«Признать Чуплинского Евгения Александровича виновным. Назначить наказание в виде лишения свободы пожизненно с отбытием наказания в колонии особого режима», — цитирует судью Людмилу Билюкову «РИА Новости».

Все убийства были совершены в период с осени 1998 по лето 2005 года. Чуплинский знакомился с молодыми женщинами (возраст жертв — от 18 до 31 года) на улице, после чего предлагал им провести время вместе.

При получении согласия он увозил их на личном автомобиле в безлюдные места, где совершал убийства. Чуплинского удалось арестовать лишь в апреле 2016 года.

В ходе расследования преступлений следователи допросили в общей сложности более 200 свидетелей и провели порядка 300 экспертиз. Обвиняемый вначале сотрудничал с правоохранителями, но позднее стал настаивать на своей невиновности.

28 февраля 2018 года коллегия присяжных заседателей вынесла по делу Чуплинского обвинительный вердикт, признав его не заслуживающим снисхождения при назначении наказания.