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В Новосибирске присяжные признали мужчину виновным в убийстве 19 женщин

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Фото: пресс-служба СК РФ
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В Новосибирске коллегия присяжных заседателей признала 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского в убийстве 19 женщин и совершении кражи. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

По данным следователей, убийства были совершены в период с осени 1998 по лето 2005 года. Чуплинский знакомился с молодыми женщинами на улице и предлагал им провести время вместе. 

При получении согласия он увозил их на личном автомобиле в безлюдные места, где совершал убийства. Чуплинского арестовали в апреле 2016 года. 

В ходе расследования преступлений следователи допросили в общей сложности более 200 свидетелей и провели порядка 300 экспертиз. Обвиняемый в начале сотрудничал с правоохранителями, но позднее стал настаивать на своей невиновности. 

Как сообщается на сайте СК, приговор Чуплинскому будет вынесен в Новосибирском областном суде 5 марта. 

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