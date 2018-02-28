В Новосибирске присяжные признали мужчину виновным в убийстве 19 женщин

В Новосибирске коллегия присяжных заседателей признала 52-летнего бывшего милиционера Евгения Чуплинского в убийстве 19 женщин и совершении кражи. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Новосибирской области.

По данным следователей, убийства были совершены в период с осени 1998 по лето 2005 года. Чуплинский знакомился с молодыми женщинами на улице и предлагал им провести время вместе.

При получении согласия он увозил их на личном автомобиле в безлюдные места, где совершал убийства. Чуплинского арестовали в апреле 2016 года.

В ходе расследования преступлений следователи допросили в общей сложности более 200 свидетелей и провели порядка 300 экспертиз. Обвиняемый в начале сотрудничал с правоохранителями, но позднее стал настаивать на своей невиновности.

Как сообщается на сайте СК, приговор Чуплинскому будет вынесен в Новосибирском областном суде 5 марта.