Прямой эфир

В Екатеринбурге задержан предполагаемый серийный секс-маньяк

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Uwe Umstätter
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в совершении в 1992–2014 годах серии преступлений на сексуальной почве. Предполагаемый преступник, насилуя своих жертв, грабил их и угрожал им смертью. Одно из нападений — в декабре 2009 года — закончилось убийством жертвы.

Изначально по каждому преступному эпизоду возбуждалось и расследовалось отдельное уголовное дело. Злодеяния совершались в разных районах города, в разное время, и жертвы не могли подробно описать приметы нападавшего.

«В результате проведенной аналитической работы был выявлен ряд признаков, что все данные преступления совершены одним лицом», — указывается на сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

В частности, следствие взяло под контроль около 7 тыс. мужчин, которые могли совершить эти преступления. По каждому из них собирались доказательная база и данные различных экспертиз — от отпечатков пальцев до ДНК-анализа.

В ходе последнего по времени преступного эпизода — в сентябре 2014 года — жертве удалось отбиться от насильника. Следствие изучало версию возможного тяжелого ранения и последующей гибели преступника.

В итоге 11 января в городе Полевской Свердловской области задержан ранее судимый 47-летний местный житель. За убийство, ряд изнасилований и разбойных нападений он уже отсидел 15 лет и освободился в 2009 году.

Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу для определения его вменяемости или наличия психических заболеваний, отмечается в сообщении СК.

Как писал iz.ru, 15 января в Иркутском областном суде в закрытом режиме продолжено рассмотрение уголовного дела «ангарского маньяка» Михаила Попкова. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ангарского маньяка будут судить по 60 новым эпизодам
Обвиняемый в убийствах 19 женщин предстанет перед судом в Новосибирске

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017