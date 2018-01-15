В Екатеринбурге задержан предполагаемый серийный секс-маньяк

В Екатеринбурге задержан подозреваемый в совершении в 1992–2014 годах серии преступлений на сексуальной почве. Предполагаемый преступник, насилуя своих жертв, грабил их и угрожал им смертью. Одно из нападений — в декабре 2009 года — закончилось убийством жертвы.

Изначально по каждому преступному эпизоду возбуждалось и расследовалось отдельное уголовное дело. Злодеяния совершались в разных районах города, в разное время, и жертвы не могли подробно описать приметы нападавшего.

«В результате проведенной аналитической работы был выявлен ряд признаков, что все данные преступления совершены одним лицом», — указывается на сайте Следственного управления СК РФ по Свердловской области.

В частности, следствие взяло под контроль около 7 тыс. мужчин, которые могли совершить эти преступления. По каждому из них собирались доказательная база и данные различных экспертиз — от отпечатков пальцев до ДНК-анализа.

В ходе последнего по времени преступного эпизода — в сентябре 2014 года — жертве удалось отбиться от насильника. Следствие изучало версию возможного тяжелого ранения и последующей гибели преступника.

В итоге 11 января в городе Полевской Свердловской области задержан ранее судимый 47-летний местный житель. За убийство, ряд изнасилований и разбойных нападений он уже отсидел 15 лет и освободился в 2009 году.

Задержанный пройдет психиатрическую экспертизу для определения его вменяемости или наличия психических заболеваний, отмечается в сообщении СК.

Как писал iz.ru, 15 января в Иркутском областном суде в закрытом режиме продолжено рассмотрение уголовного дела «ангарского маньяка» Михаила Попкова.