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В России начали работу над сериалом об «ангарском маньяке»

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Фото: commons.wikimedia.org
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В России снимут сериал про самого жестокого преступника и насильника в истории страны, бывшего младшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, более известного как «ангарский маньяк».

Как сообщает портал «Кинопоиск», в основу сюжета легли интервью с преступником, с которым создатели сериала встретились лично.

«Своими наблюдениями с нами поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года», — рассказала Ирина Соснова, продюсер студии Start, которая займется производством сериала.

Она также отметила, что психологический портрет прототипа главного героя помогли составить свидетели и те, кто знает «ангарского маньяка» лично.

По данным следствия, за 20 лет Попков совершил не менее 84 убийств. В основном жертвами маньяка становились молодые женщины от 19 до 28 лет. Среди них четыре женщины в возрасте от 35 до 40 лет и одна 15-летняя девочка. Все женщины, убитые в Ангарске, пропадали в общественных местах. Позже их трупы находили в разных районах города. Убийца использовал разнообразные орудия убийства: ножи, топоры, удавки, шило, отвертки, иногда сразу несколько. 

В 2015 году Попков был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. За данные преступления он был осужден на пожизненный срок. Чуть позже он признался в совершении других убийств, расследование продолжили уже в рамках нового уголовного дела.

Сейчас «ангарский маньяк» отбывает пожизненный срок в колонии особого режима «Черный дельфин».

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