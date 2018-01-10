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Иркутский суд огласил обвинение «ангарскому маньяку»

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Фото: ТАСС/Руслан Шамуков
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Иркутский областной суд продолжил рассмотрение уголовного дела «ангарского маньяка» Михаила Попкова и огласил ему обвинение. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Сегодня Михаилу Попкову оглашено обвинение. Следующее судебное заседание состоится 15 января, оно будет проходить в закрытом режиме», — цитирует «РИА Новости» представителя суда.

10 января портал iz.ru сообщал, что обвинительное заключение составляет 12 томов.

53-летний житель Ангарска Михаил Попков обвиняется в 60 новых преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение на убийство. Жертвами его преступлений стали женщины, а также сотрудник милиции. Возраст потерпевших составлял от 18 до 31 года.

Ранее Попков был признан виновным в убийстве 22 местных жительниц и причинении тяжких телесных повреждений еще двум женщинам. Его приговорили к пожизненному заключению.

Следующее заседание по делу маньяка будет проходить в закрытом режиме.

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