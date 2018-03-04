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Мужчина найден мертвым в квартире на юго-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Тело мужчины с колото-резаными ранами найдено в квартире на юго-западе Москвы, по факту его гибели возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«По данным следствия, днем 3 марта 2018 года в квартире жилого дома по улице Инессы Арманд в городе Москве было обнаружено тело 42-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области туловища и шеи», — приводит слова Ивановой «РИА Новости».

Она добавила, что следствие по факту гибели мужчины возбудило уголовное дело по статье «Убийство».

По словам представителя СК, следствие проводит комплекс мероприятий, чтобы установить обстоятельства произошедшего и лиц, совершивших преступление.

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