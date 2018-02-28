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СК установил заказчика убийства женщины в Иркутске из-за украшений

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следователи установили заказчика и исполнителей убийства в Иркутске торгового представителя ювелирной компании, сообщает в среду СК РФ.

По данным следствия, 41-летняя женщина 18 февраля прилетела в Иркутск по работе, после чего родственники потеряли с ней связь.

«20 февраля на льду реки Ангары в районе станции Батарейной Ленинского района Иркутска было обнаружено тело пропавшей женщины с огнестрельными ранениями груди и живота», — говорится в сообщении СК. Установлено, что двое мужчин, в том числе водитель такси, «вступили в преступный сговор на убийство по найму торгового представителя ювелирной компании из личной корыстной заинтересованности». 

Сообщники убили женщину и похитили привезенные ей из Таганрога украшения на сумму в 14 млн рублей. 

«В ходе грамотно спланированных следственно-оперативных мероприятий был установлен третий фигурант уголовного дела — заказчик данного преступления. Им оказался 35-летний житель Таганрога, бывший курьер одной из ювелирных компаний», — установили следователи. Исполнители и заказчик задержаны, им предъявлено обвинение.

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