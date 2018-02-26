Убийство журналиста в Словакии связали с итальянской мафией

Убийство журналиста Яна Кучака могла заказать группировка итальянской мафии, которая ведет деятельность в Словакии.

Репортер вышел на их след через местных политиков. Мужчина установил, что через словацкие фирмы мафиози осуществляли крупные махинации с дотациями из фондов Евросоюза, сообщает Dennikn.sk.

Как отмечает издание, за четверть века существования словацкого государства журналисты неоднократно писали о коррупционных связях представителей власти и главарей местного преступного мира, но никто из них не был убит.

Как сообщал портал iz.ru, 27-летнего журналиста Яна Кучака и его подругу застрелили в их доме в словацком городе Велка Мача. Тела обнаружили в ночь на 26 февраля. Мужчина работал в одном из местных СМИ и занимался расследованиями налоговых махинаций.