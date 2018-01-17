«Крестного отца» греческой мафии расстреляли на афинской улице

В Афинах убит один из лидеров организованной преступности Греции — Василис Стефанакис.

Убийство произошло около 19:00 по местному времени в афинском районе Хайдари, рядом с автостоянкой, которой владел «крестный отец». К его автомобилю подъехали два киллера на мотоцикле и расстреляли машину из автомата Калашникова, выпустив всю обойму.

По одним данным, Стефанакис получил 22 пулевых ранения, по другим — 15. Пострадавший умер на месте, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на греческий телеканал Skai.

Стефанакис привлекался к ответственности лишь однажды — суд над ним состоялся в декабре 2006 года. До этого процесса по разным основаниям заочно было выписано 44 ордера на арест криминального авторитета.

Срок он получил за рэкет и контрабанду, хотя подозревался в десятке убийств и подстрекательств к убийствам. Из четырнадцати с половиной лет по приговору Стефанакис отсидел в тюрьме только девять и был освобожден в августе 2016 года.