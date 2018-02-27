СК заочно обвинил украинского военного в убийстве оператора «Первого канала»

Следственный комитет России предъявил обвинение подполковнику вооруженных сил Украины Николаю Маломену обвинение в организации убийства оператора «Первого канала» Анатолия Кляна. Об этом сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Управление Главного следственного управления Следственного комитета России по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, предъявило Маломену обвинение в совершении организации убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности, сообщает ТАСС.

Николай Маломен является командиром дивизиона донецкого зенитно-ракетного полка воздушного командования «Центр» вооруженных сил Украины воинской части А-1428.

Напомним, 68-летний оператор российского «Первого канала» Анатолий Клян был убит украинскими военными в ночь на 30 июня. Он получил смертельное ранение в живот во время обстрела автобуса с женщинами и представителями СМИ вблизи воинской части в Донецке и скончался по дороге в больницу.