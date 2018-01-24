С кем кровь делил

Шекспировские страсти стали причиной жестокого убийства и изнасилования столичной студентки сверстником. Сам предполагаемый душегуб свел счеты с жизнью после своего злодейства. Перед смертью он оставил и распространил подробное письмо, в котором детально описал мотивы, обстоятельства своего преступление. В шокирующей истории разбирался портал iz.ru.

Приревновал до смерти

Трагедия случилась в ночь на 23 января. В квартире на улице Казакова в центре столицы были обнаружены два трупа — 19-летней студентки Высшей школы экономики Татьяны С. и ее сверстника Артема И., второкурсника МГТУ имени Баумана. На теле девушки были следы насильственной смерти — ножевые ранения на горле. Молодой человек пострадал от суицида.

Сигнал в полицию поступил от знакомых погибшего парня — он в соцсети оставил подробную предсмертную записку, в которой сообщил, что убил девушку и готовится к самоубийству. Он рассказал предысторию своих отношений с жертвой и детально расписал убийство и последующее изнасилование Татьяны.

Два года назад предполагаемый убийца и его жертва имели романтические отношения, однако молодые люди расстались. Причем они поддерживали отношения и даже решили снимать вскладчину квартиру возле станции метро “Курская”. Молодые люди общались в одной тусовке, но в последнее время девушка отдалилась от своего соседа по коммуналке.

Со слов знакомого, с которым удалось поговорить РЕН ТВ, Татьяна не испытывала чувств к Артему и откровенно смеялась над ним. В то время как юноша был влюблен и одержим желанием полового контакта с девушкой. Свои переживания он подробно описывает в предсмертной записке.

Артем_Таня_1 Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

В последнее время он ревновал Татьяну к своему знакомому. “Я вынашивал эту идею еще где-то с первых чисел января и красочно в голове представлял, как это происходит”, — пишет он в своем открытом письме.

Сначала он сильно избил девушку, она просила его “уйти”. Он продолжал ее избивать и, когда она потеряла сознание, изнасиловал ее. Затем он перерезал ей горло и нанес несколько ударов ножом в грудь. Свои действия он цинично описывал в посте, пытаясь при этом сострить.

Он описал также дальнейшие акты некрофилии, включая связывание тела специальной веревкой для сексуальных утех.

По факту убийства девушки столичное управление СКР возбудило уголовное дело по статье об убийство.

“В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинские экспертизы,” — сообщили в подразделении.

Девушка-винишко

Таня вела блоги в нескольких соцсетях. Сама себя она относила к подростковой субкультуре “винишко”. Так называют девушек, склонных красить волосы в яркие цвета, носить очки с большими стеклами (в том числе без диоптрий). В одежде предпочитают винтажные платья, джинсы с завышенной талией. “Может рассуждать о серьезной философской литературе, не чужда эстетики декаданса, пьет доступное вино,” — описывает адептов тренда подростковый словарь 2017 издания snob.ru. Сама девушка признавалась на страницах одного из своих блогов, что в злоупотребляла спиртным. Что не мешало ей активно готовиться к поступлению в архитектурный институт за границей.

В целом, она была жизнерадостным человеком, по словам товарищей. Судя по постам на смену депрессиям девушки приходили позитивные времена.

“Я учусь в ВШЭ, он кому-то не нравится, а кто-то мечтает туда поступить, но это не важно, важно то, что в любом случае его все знают. У меня замечательные родители, к которым я езжу каждые выходные, а также две классных собаки", — написала она на своей страницы незадолго до трагедии.

Она любило фотографироваться, ее тело было обильно украшено татуировками. Она очень часто отдыхать в северную столицу.

Чудо-ребенок был

По даннным iz.ru, предполагаемый убийца рос в полной семье, у него был старший брат и младшая сестра. Отец — в прошлом военнослужащий. Затем занимал руководящие должности в коммерческих предприятиях, входил в состав правления одного из банков.

Артем был одаренным ребенком, окончил школу досрочно.

“Чудо-ребенок был. Что с ним случилось? (...) Сам поступил в институт, без всяких протеже, в Бауманский. На факультет прикладной математики,” — рассказал РЕН ТВ бабушка погибшего студента.

По словам друга Артема, он был не вполне сформировавшейся личностью и слишком рано начал жить самостоятельной жизнью. Сам Артем признался в письме, что употреблял наркотики, а также тот факт, что он посещал психолога.

Объяснительная душегуба-самоубийцы

Сенсацией стало даже не само чудовищное преступление (увы, зверства на сексуальной почве случаются довольно часто), а предсмертное письмо, получившее широкое распространение в сети усилиями самого Артема.

Специалисты считают, что письмо Артем писал в течение нескольких часов. По мере этого менялось и его отношение к событию. Из строчек пропал цинизм. Он оставил напутствия друзьями и попросил прощения у родителей Тани. Молодой человек воспользовался функцией отложенного сообщения. То есть, письмо было опубликовано, вероятно, уже после того как он свел счеты с жизнью.

“Самоубийцы очень часто пишут посмертные записки. Раньше они делали это на бумаге, теперь от руки уже практически ничего не пишут. Постоянные посты в сети обо всем, что у человека происходит - это сегодняшний образ жизни большого числа людей. Это из серии "Один мальчик не сфотографировал свой обед - считай не поел". Люди постят в сеть самые никчемные и незначительные события, а тут такое... Так что это совсем не удивительно,” — считает психиатр, кандидат медицинских наук Петр Каменченко.

“Значение, в том числе и для понимания причин произошедшего, имеет то, как это написано: очень подробно, обстоятельно, многословно, с массой формальных подробностей вроде паролей и логинов в конце. Это, а так же текст письма, может очень много сказать о психотипе писавшего и его состоянии", - отметил Каменченко.

По мнению эксперта, при всем ужасе ситуации такой текст должен войти в учебники психопатологии. Уже только на его основании можно с большой вероятностью полагать, что писавший его человек страдает психическим расстройством.