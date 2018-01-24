Группа «Мы» призвала не связывать убийство студентки с их песней

Солист группы «Мы» Даниил Шайхинуров призвал не связывать творчество коллектива с жестоким убийством студентки Высшей школы экономики (ВШЭ) Татьяны Страховой студентом МГТУ имени Баумана Артемом Исхаковым.

Музыкант подчеркнул, что запреты ни к чему хорошему не приведут.

«Нужно с пониманием отнестись к такой записке, к состоянию, в котором находился этот человек», — цитируют Шайхинурова «Дни.Ру».

Напомним, ранее петиция с требованием запретить песню группы «Возможно» появилась на сайте Change.org.

По словам автора петиции, Исхаков в своей предсмертной записке написал о влиянии этой музыкальной композиции на свою психику, восприняв текст песни «как призыв к действию».

Портал iz.ru писал ранее, что трагедия произошла в минувший понедельник в одном из домов на улице Казакова в Москве. Артем Исхаков убил Татьяну Страхову, с которой они снимали квартиру. 19-летний студент надругался над девушкой несколько раз. После совершения преступления он опубликовал письмо, в котором рассказал, что совершил преступление из-за неразделенной любви, на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Позже молодой человек покончил с собой.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту убийства девушки. Ведется расследование.