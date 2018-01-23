СК возбудил дело по факту убийства девушки студентом Бауманки в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства девушки, которое совершил молодой человек, впоследствии покончивший с собой. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Москве.

Трагедия произошла 22 января в квартире одного из домов по улице Казакова. В ночь на 23 января правоохранители обнаружили там тела 19-летней девушки Татьяны Страховой с признаками насильственной смерти и 19-летнего молодого человека Артема Исхакова. Известно, что молодые люди вместе снимали квартиру. По предварительным данным, молодой человек задушил девушку, после чего нанес ей колото-резаные раны в область шеи и тела.

Как отмечает телеканал «360», после совершенного преступления он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» письмо, в котором рассказал о мотивах его совершения. В частности, он обращался к друзьям, своим родителям, родителям убитой и лечащему врачу, рассуждая о своей судьбе, и после публикации покончил с собой. Из текста его послания также понятно, что молодой человек употреблял наркотики, часто выпивал и посещал психолога. Также в сообщении Исхакова говорится, что он трижды надругался над трупом своей жертвы, сообщает «Дни.ру». Кроме того, в публикации сказано, что студент совершил убийство из-за неразделенной любви и ревности девушки к своему другу. Отмечается, что послание он писал постепенно, и под конец до него дошел весь ужас содеянного. Молодой человек написал, что ему «уже никак не искупить свои грехи», а также заявил о решении свести счеты с жизнью.

Известно, что в правоохранительные органы обратился один из подписчиков студента после того, как прочитал пост с признанием в содеянном, сообщает «Утро.ру». Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы.

Как сообщает «Ридус», и девушка, и молодой человек были студентами МГТУ имени Баумана. По словам подруги погибшей, Артем и Татьяна раньше состояли в отношениях, но недавно расстались. Вместе с тем, она добавила, что после расставания молодые люди дружили, а два дня назад в соцсети была опубликована история, где они оба весело проводили время с друзьями.