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Убивший товарища бензопилой мужчина задержан в Свердловской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Алапаевске задержан мужчина, подозреваемый в убийстве своего знакомого при помощи бензопилы. Об этом сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники уголовного розыска ОВД Алапаевска задержали неработающего местного ранее не судимого жителя 1972 года рождения. Он <…> подозревается в том, что в Рождество лишил жизни своего земляка при помощи бензопилы. Этим инструментом они оба зарабатывали себе на кусок хлеба заготовкой дров односельчанам», –– рассказал Горелых.

Отмечается, что задержанный пытался скрыть улики и свою причастность к преступлению. Мужчина сам позвонил в полицию и сообщил об обнаружении тела знакомого у себя в доме.

Прибывшие оперативники застали подозреваемого в алкогольном опьянении и в одежде, испачканной, предположительно, кровью.

«Под прессом неопровержимых улик вскоре он дал признательные показания и написал явку с повинной», –– добавил представитель пресс-службы.

Отмечается, что инцидент произошел во время распития спиртных напитков, когда мужчины заготавливали дрова. Позже товарищи поехали домой к подозреваемому.

По данным следствия, во время застолья между мужчинами произошла ссора, в ходе которой один ударил второго. После этого хозяин дома схватил бензопилу, завел ее и нанес удары обидчику. Мужчина скончался от полученных травм на месте.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области, отделом СК Алапаевска данному гражданину предъявлено обвинение в совершении убийства. В отношении него по ходатайству следователя СКР избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу назначен и проводится комплекс судебных экспертиз, допрашиваются обвиняемый и свидетели.

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