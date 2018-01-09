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Работника магазина убили за отказ продать бумагу для самокруток

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Vickie Flores
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В Лондоне арестовали 16-летнего подростка по подозрению в убийстве работника магазина, который отказался продавать бумагу для самокруток банде молодежи, пишет Daily Mail.

Как рассказал еще один сотрудник лавки, в магазин вошли трое ребят. У них не было при себе удостоверений личности, поэтому бумагу им не продали и ласково попросили покинуть помещение. В ответ подростки пригрозили разбить витрину.

Внезапно злоумышленники напали на продавца, 49-летнего Виджая Пателя, повалили на землю и нанесли несколько ударов. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Патель переехал в Лондон из Индии в 2006 году и очень много работал, чтобы улучшить финансовое положение своей семьи.

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