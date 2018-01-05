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СК завел дело по факту убийства в Москве музыканта Дмитрия Калинина

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Фото: пресс-служба СК РФ
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Следственные органы в Москве завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» в связи с гибелью 41-летнего артиста театра «Русская песня» под руководством Надежды Бабкиной Дмитрия Калинина. Об этом сообщила официальный представитель столичного главка СК Юлия Иванова.

«В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказала Иванова.

Как сообщал портал iz.ru, 30 декабря 2017 года балалаечник Дмитрий Калинин был найден мертвым в Москве. Тело музыканта с двумя ножевыми ранениями было обнаружено в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста. Рядом с погибшим был найден нож. На связь с друзьями и близкими Дмитрий Калинин перестал выходить 27 декабря. Последний раз его видели выходящим из здания театра «Русская песня».

Один из друзей музыканта рассказал, что полгода назад Дмитрий расстался с супругой Мариной, которая в социальных сетях просила помочь в поисках пропавшего экс-супруга.

По словам близких погибшего музыканта, 9 января состоится вечер памяти CrazyBalalaika в формате «квартирника».

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