Коллеги выразили соболезнования в связи с гибелью Дмитрия Калинина

Друзья и коллеги балалаечника Дмитрия CrazyBalalaika Калинина выразили соболезнования в связи с гибелью музыканта, тело которого с ножевыми ранениями было найдено в Москве 30 декабря.

«Дмитрий Калинин! Безумно талантливый Музыкант, Друг, Композитор и светлый Человек! Очень жаль! Тем, кто его слышал — повезло! Тем кто знал - посчастливилось! Тем, кто с ним дружил - всегда будет что вспомнить», — приводит РЕН ТВ слова Дмитрия Черных из Казанского камерного театра.

Константин Захарато из «Трио балалаек» отметил, что Калинин был ярким и талантливым музыкантом, хорошим человеком и настоящим другом.

Калинин перестал выходить на связь 27 декабря. Последний раз его видели выходящим из здания театра «Русская песня». Спустя три дня тело музыканта с ножевыми ранениями в области сердца было найдено в Басманном тупике недалеко от железнодорожного моста. Полиция начала расследование.